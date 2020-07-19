Украина возглавила рейтинг преступности в Европе

18:00 19 июля,

В Украине совершается больше преступлений, чем в любой из стран Европы

Вопреки рассказам Авакова и Зе команды об эффективности правоохранительной системы, постоянно растущая статистика преступлений сделала нашу страну самой опасной в Европе. ч

Этим "замечательным" достижением вполне могут гордиться и проваливший реформу глава МВД, который превратил систему в мусорско-аваковскую, и вся Зе-команда, создавшая провалы в экономике, что в купе с карантином из-за коронавируса сподвигло людей искать себе нелегальные способы дохода.

Как свидетельствует база данных Numbeo, показатель индекса преступности в Украине оценили в 48,84. Считается эта цифра по формуле: количество преступлений, разделенное на 100 тысяч человек населения. С учетом того, что львиную долю правонарушений совершают сами мусора, а такие преступления вообще не регистрируются, реальная цифра и вовсе может быть намного выше.

На втором месте в антирейтинге находится Швеция с показателем в 47,43. Франция "ушла" недалеко и заняла третью позицию - 47,37.

Наиболее безопасной страной Европы, согласно данным аналитиков, является Словения. Там совершают 20,95 преступлений на 100 тысяч населения.

Что же касается данных по миру, то Украина заняла "скромную" 47 позицию. При этом состязаться за лидирующее место пока не может: самым бандитским и опасным государством признана Венесуэла, где индекс преступности составляет 84,36. Взрывной рост количества преступлений в этом государстве обусловлен дебильным правлением диктатора Николаса Мадуро, который был водителем автобуса, но выбился в президенты. Провальная экономическая политика государства вместе с бездумным управлением привели к тотальному росту инфляции и обнищанию населения, поэтому на улицы вышли целые группировки бандитов.

Напомним, недовольство работой Авакова назрело в обществе уже давно. Благодаря проваленной им реформе уволенные из рядов полиции мусора вернулись и спокойно продолжили заниматься преступностью. Только уже с новыми силами.

Только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.