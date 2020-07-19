Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Украина возглавила рейтинг преступности в Европе

19 июля, 18:00
В Украине совершается больше преступлений, чем в любой из стран Европы - фото 1
В Украине совершается больше преступлений, чем в любой из стран Европы

Вопреки рассказам Авакова и Зе команды об эффективности правоохранительной системы, постоянно растущая статистика преступлений сделала нашу страну самой опасной в Европе. ч

Этим "замечательным" достижением вполне могут гордиться и проваливший реформу глава МВД, который превратил систему в мусорско-аваковскую, и вся Зе-команда, создавшая провалы в экономике, что в купе с карантином из-за коронавируса сподвигло людей искать себе нелегальные способы дохода.

Одесский мент-ювенальный инспектор изнасиловал 13-летнюю девочку

Как свидетельствует база данных Numbeo, показатель индекса преступности в Украине оценили в 48,84. Считается эта цифра по формуле: количество преступлений, разделенное на 100 тысяч человек населения. С учетом того, что львиную долю правонарушений совершают сами мусора, а такие преступления вообще не регистрируются, реальная цифра и вовсе может быть намного выше.

На втором месте в антирейтинге находится Швеция с показателем в 47,43. Франция "ушла" недалеко и заняла третью позицию - 47,37.

Наиболее безопасной страной Европы, согласно данным аналитиков, является Словения. Там совершают 20,95 преступлений на 100 тысяч населения.

Украина возглавила рейтинг преступности в Европе - фото 202954

Что же касается данных по миру, то Украина заняла "скромную" 47 позицию. При этом состязаться за лидирующее место пока не может: самым бандитским и опасным государством признана Венесуэла, где индекс преступности составляет 84,36. Взрывной рост количества преступлений в этом государстве обусловлен дебильным правлением диктатора Николаса Мадуро, который был водителем автобуса, но выбился в президенты. Провальная экономическая политика государства вместе с бездумным управлением привели к тотальному росту инфляции и обнищанию населения, поэтому на улицы вышли целые группировки бандитов.

Напомним, недовольство работой Авакова назрело в обществе уже давно. Благодаря проваленной им реформе уволенные из рядов полиции мусора вернулись и спокойно продолжили заниматься преступностью. Только уже с новыми силами.

Только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Евросоюз преступность Арсен Аваков МВД Новости
Без Табу
Другое на тему
Французские ученые успешно загрузили данные ящиков "МАУ" - фото 1
Французские ученые успешно загрузили данные из ящиков "МАУ"
Вчера, 21:39
Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Названа причина - фото 1
Новый глава НБУ пообещал "щемить" Коломойского: Известно за что
Вчера, 20:50
Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – Зеленский - фото 1
Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – Зеленский
Вчера, 18:12
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30