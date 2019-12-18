В "ЛНР" посадили на 10 лет литовца, который приехал воевать за "республику"

В "ЛНР" упаковали боевика из Латвии

Ватоголовый гражданин Латвии повелся на пропаганду и позволил завербовать себя в ряды террористической армии. Впрочем, после нескольких лет войны за банановое квазиобразование, его ждал большой сюрприз - русские решили выдать фаната Путина за "украинского шпиона".

Валентис Веселовс воевал за "дамбас" с 2014-го года, а когда решил покинуть ряды бандформирований, ФСБшники упекли его за решетку на долгие годы.

Ватника-террориста провели через пытки на подвале, после чего сняли в нескольких пропагандистских сюжетах о "НАТОвских спецслужбах, которые борются против "ЛНР".

Сегодня же показательное выступление под названием "суд" завершилось "вердиктом": 10,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Само собой, "судьи" вообще не разбирались в том, что приговаривают "заслуженного боевика", зато для проформы заслушали показания всех "следователей", которые состряпали дельце.

Как утверждают МГБшники, в 2004-м году "Веселовса завербовали украинские спецслужбы", а затем почему-то внедрили в группировку "ЛНР" спустя 10 лет. Латвиец, дескать, собирал данные военного характера о так называемой "народной милиции" и о ситуации на оккупированной русскими территории.

Разумеется, никаких шпионских действий в пользу Украины боевик не совершал, но непосредственное участие Веселовса в деятельности "ЛНР" делает его судьбу незавидной. Даже если Латвия каким-то образом сумеет вытащить своего подданного из тюрьмы оккупантов, на родине ему грозит длительный тюремный срок.