В "ЛНР" низложили главаря "МВД" и одного из главных "путчистов"

Корнет уже на подвале

Днем в воскресенье, 15 сентября, в оккупированном Луганске был знатный движ. Главарь "республики" Леонид Пасечник решил расправиться с мутящим воду "министром внутренних дел" Игорем Корнетом.

Участвовавшего в свержении Плотницкого Корнета упаковали аккурат перед его бегством в Россию.

Причина задержания террориста его коллегами абсолютно банальна - Корнет надеялся расправиться с Пасечником и занять его место. Бывший СБУшник и глава "МГБ" "ЛНР" о готовящемся путче узнал, поэтому решил наломать "другу" задумку.

В воскресенье Корнет отправился на подвал, а вчера в его кабинете и в здании "МВД" проходили обыски. Вместе с "министром" задержали еще и некоторых его "заместителей".

Как известно, в 2017-м году Корнет и Пасечник сумели выжить тогдашнего главаря квазиобразования Плотницкого из Луганска. После этого оба террориста хотели стать руководителями боевиков, но победил связанный с Ефремовым экс-правоохранитель. Его же соратник затаил злобу и выжидал, а в декабре 2019-го собирался провесте очередной путч.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука предположил, что Корнета арестовали из-за того, что Кремль решил вернуть захваченные предприятия их владельцам, чтобы восстановить промышленные связи с Украиной. Именно этот факт и не понравился террористу, который решил перейти от слов к действиям.