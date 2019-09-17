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В "ЛНР" низложили главаря "МВД" и одного из главных "путчистов"

09:20
Корнет уже на подвале - фото 1
Корнет уже на подвале

Днем в воскресенье, 15 сентября, в оккупированном Луганске был знатный движ. Главарь "республики" Леонид Пасечник решил расправиться с мутящим воду "министром внутренних дел" Игорем Корнетом.

Участвовавшего в свержении Плотницкого Корнета упаковали аккурат перед его бегством в Россию.

Станицу Луганскую сдали террористам (ФОТО)

Причина задержания террориста его коллегами абсолютно банальна - Корнет надеялся расправиться с Пасечником и занять его место. Бывший СБУшник и глава "МГБ" "ЛНР" о готовящемся путче узнал, поэтому решил наломать "другу" задумку.

В воскресенье Корнет отправился на подвал, а вчера в его кабинете и в здании "МВД" проходили обыски. Вместе с "министром" задержали еще и некоторых его "заместителей".

Как известно, в 2017-м году Корнет и Пасечник сумели выжить тогдашнего главаря квазиобразования Плотницкого из Луганска. После этого оба террориста хотели стать руководителями боевиков, но победил связанный с Ефремовым экс-правоохранитель. Его же соратник затаил злобу и выжидал, а в декабре 2019-го собирался провесте очередной путч.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука предположил, что Корнета арестовали из-за того, что Кремль решил вернуть захваченные предприятия их владельцам, чтобы восстановить промышленные связи с Украиной. Именно этот факт и не понравился террористу, который решил перейти от слов к действиям.

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Игорь Корнет Леонид Пасечник "ЛНР" терроризм Боевики Россия война на Донбассе Новости Украина
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