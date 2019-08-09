Станицу Луганскую сдали террористам (ФОТО)

Вслед за "чиновниками" "ЛНР" в Станицу Луганскую идут ФСБшники и войска

Российские оккупанты намерены полноценно воспользоваться "жестом доброй воли" от Владимира Зеленского и взять под контроль поселок городского типа, откуда вывели украинских военных. Террористы уже стали свободно разгуливать по нашей территории.

В пятницу, 9 августа, стали известны планы оккупационной администрации "ЛНР" по фактическому взятию Станицу Луганской под контроль.

Согласно "указу", подписанному главарем группировки недореспублики Леонидом Пасечником и наверняка согласованному с Москвой, украинской стороне строить мост через Северский Донец боевики не дадут.

По одной простой причине - им нужен объект, по которому смогут проехать танки. Кроме того, террористам важен и полный контроль за мостом, чтобы они были способны быстро перейти в наступление.

Вчера же Пасечник издал "документ", в котором сказано, что мост отныне террористы должны считать частью "ЛНР". Со всеми вытекающими и с оповещением об этом украинской делегации в Минске.

Кроме того, попытки наших коммунальщиков починить объект и военных разминировать территорию возле него, главарь боевиков приказал считать нападеним.

Параллельно с этим путинские наемники собираются привести все войска, которые должны были быть отведены, в полную боеготовность. Но и это не все.

ФСБшники под прикрытием МГБ должны выявить среди населения Станицы проукраинских активистов и зачистить их. Сложностей с этим у них не возникнет, ведь контроль над этой территорией силы ООС уже не обеспечивают.

"Главам городских и районных администраций "Луганской народной республики" подготовить обращение к "народному совету" о включении в состав "ЛНР" поселка городского типа Станица Луганская", - сказано в "документе".

Де-факто, издание этого "указа" свидетельствует о том, что Зеленский и его команда сдали Станицу Луганскую боевикам. И даже если захватом города террористы покажут свое нежелание наступления мира, нарвутся на глубокую обеспокоенность, один из важнейших освобожденных населенных пунктов просто передали русским. Со всеми вытекающими в виде карательных акций местного населения и разграблением пгт.

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.