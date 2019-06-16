РФ отправила проблемные "Суперджеты" в Украину

Российские "Суперджеты" будут летать в Крым

Российские террористы вновь применили свой излюбленный принцип "все самое худшее - крымчанам", и приткнули чудо-самолеты "Сухого", на которых отказываются летать россияне, в Крым.

После того, как в российском Шереметьево сгорел Sukhoi Superjet 100, больше сотни рейсов, которые обслуживались на этих лайнерах, были отменены.

И совсем не по причине отказа российских властей от самолетов, а потому что пассажиры просто начали массово сдавать билеты.

Впрочем, гражданский борт "Сухого" все же продолжил летать по РФ, но с лайнерами то и дело случались проблемы, поэтому обслуживать с их помощью рейсы стало вообще нерентабельно.

Террористы нашли выход из положения: слили "Суперджеты" Армении, где создали "не причастную к РФ" авиакомпанию, а также в Крым. Обслуживать незаконные полеты из материка страны-террориста на захваченный украинский полуостров будут именно на Sukhoi Superjet 100 компанией "ИрАэро". Причем последнее предприятие создали исключительно для того, чтобы приткнуть к падающие самолеты.

Напомним, в результате аварийной посадки в Шереметьево загорелся "Суперджет". В пожаре погиб 41 человек.