В квартире Ореста Лютого жили наркоторговцы - полиция
Намедни полиция провела обыск в квартире шоумена Антона Мухарского (Ореста Лютого). В сети поползли слухи о связи действий правоохранителей с расследованием убийства Павла Шеремета. В НПУ поспешили дать ответ, так ли это на самом деле.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
"Следственные действия в квартире Антона Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета. Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет", - заявили правоохранители и разъяснили обстоятельства дела.
"Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве", - отметили в полиции.
В ответ шоумен предпочел отшутиться в Facebook.
"Поздравляю! Я еще и наркоторговец", - сыронизировал Мухарский.
Напомним, убийство Шеремета: Аваков рассказал о "покровителе" подозреваемых.