В квартире Ореста Лютого жили наркоторговцы - полиция

В квартире Ореста Лютого жили наркоторговцы - полиция

Намедни полиция провела обыск в квартире шоумена Антона Мухарского (Ореста Лютого). В сети поползли слухи о связи действий правоохранителей с расследованием убийства Павла Шеремета. В НПУ поспешили дать ответ, так ли это на самом деле.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

"Следственные действия в квартире Антона Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета. Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет", - заявили правоохранители и разъяснили обстоятельства дела.

"Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве", - отметили в полиции.

В ответ шоумен предпочел отшутиться в Facebook.

"Поздравляю! Я еще и наркоторговец", - сыронизировал Мухарский.

Напомним, убийство Шеремета: Аваков рассказал о "покровителе" подозреваемых.