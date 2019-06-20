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В КСУ гибридно опровергли решение по поводу роспуска Рады

20:20
Официальные ресурсы КСУ не могут определиться, приняли ли судьи решение - фото 1
Официальные ресурсы КСУ не могут определиться, приняли ли судьи решение

Вечером в четверг, 20 июня, в Конституционном суде опровергли информацию СМИ о том, что служители Фемиды уже вынесли вердикт по поводу конституционности указа Владимира Зеленского о разгоне Верховной Рады. В то же время на сайте КСУ присутствует и опровержение этой новости.

На сайте судебного учреждения опубликовали сообщение, которое противоречит другой опубликованой новости - о вынесении вердикта.

КСУ лег под Зеленского и признал указ о роспуске Рады законным

В КСУ подчеркнули, что информация о последствиях принятия решения по делу о досрочном прекращении полномочий парламента восьмого созыва не соответствует действительности:

"В соцсетях звучат призывы к невыполнению решения КСУ, привлечению к ответственности судей за принятое ими решение, а также другие категорические заявления, что недопустимо в правовом государстве. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что к распространению указанной информации приобщаются государственные деятели и отдельные политики. В то же время Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение этого дела".

В данный момент служители Фемиды исследуют выводы членов научно-консультативного совета суда, а также мнения экспертов в области права.

В КСУ гибридно опровергли решение по поводу роспуска Рады - фото 183062

В то же время на том же самом официальном сайте КСУ присутствует и другая информация - о признании указа конституционным.

В КСУ гибридно опровергли решение по поводу роспуска Рады - фото 183063

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.

 
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