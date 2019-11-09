В Кропивницком водитель-неадекват выбросил из автобуса больного ветерана

Маршрутчик бросил ветерана, которому нужно было ехать в Киев на обследование

Инцидент произошел в минувшую среду, 6 ноября, на автовокзале в областном центре. Водитель маршрутки, которая направлялась в Киев, высадил участника АТО на Донбассе, посчитав его пьяным.

Сам же мужчина на самом деле алкоголя не употреблял, но от него слышался запах ацетона.

Ветеран не очень хорошо себя чувствовал и медики отправили его в Киев на обследование. Именно туда бывший боец и направлялся, но ему на пути попался неадекватный маршрутчик.

Водитель не обращал внимание ни на какие аргументы, лепил ересь о пьянстве, а затем и вообще оставил ветерана один на один с неприятной ситуацией.

На место ЧП вызвали полицейских, но пока копы разбирались, неадекватный маршрутчик завел автобус и уехал. Да еще и билет бывшего военного забрал с собой.

Разочарованный ситуацией пострадавший обратился к волонтерам.

- Мало того, что военный заплатил 350 гривен - полную стоимость билета - он был морально подавлен. Обратился ко мне. Оказалось, что он имел повышенный ацетон, поэтому его и направили на обследование, - прокомментировал ситуацию руководитель коммунального учреждения "Областной ресурсный центр по вопросам помощи участникам АТО, ВПО "Виктор Колинько.

В данный момент с ситуацией разбираются госслужащие. Водителя-неадеквата могут наказать.