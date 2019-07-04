В Киевской области завелся маньяк: убиты работница Рады и пенсионерка (ФОТО)

Полиция обнаружила тела двух убитых женщин на соседних кукурузных полях

Под Киевом в кукурузом поле возле поселка Юровка нашли тела двух убитых женщин в возрасте. Судя по всему, правоохранители обнаружили вторую убитую во время поисков 65-летней гардеробщицы парламента Антонины Шпир, которая пропала 29 июня.

В четверг, 3 июля, правоохранители обнаружили бездыханное тело работницы Верховной Рады на территории сельскохозяйственного поля.

Женщина вышла из маршрутки Фастов-Юровка, пошла через кукурузное поле в село Дыминовка и пропала.

Ее поиском занимались местные жители и правоохранители, а после того, как тело было найдено с признаками насильственной смерти, стражи порядка зарегистрировали уголовное дело по статье 115 УК Украины - "Умышленное убийство".

Впрочем, как оказалось, одним убийством дело не ограничилось. Сегодня стало известно, что на соседнем кукурузном поле полицейскиенашли еще одно тело - 66-летней пенсионерки. Почерк убийцы в обоих преступлениях аналогичен: женщина ехала на дачу и пропала, решив пройти через поле.

По предварительным данным, обеих жертв задушили.

В полиции официально об орудующем в регионе маньяке-убийце еще не объявили.