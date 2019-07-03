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Нардепы решили принять закон о химической кастрации педофилов

20:20
Нардепы рекомендуют принять закон о создании реестра педофилов - фото 1
Нардепы рекомендуют принять закон о создании реестра педофилов

В среду, 3 июля, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов обсудил проект закона о применении более жестоких наказаний к совершившим сексуальное насилие по отношению к детям.

Об этом на своей странице в Facebook сегодня написал народный депутат Мустафа Найем.

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По его словам, огромный толчок для рассмотрения закона стала подписанная украинцами петиция о применении химической кастрации для педофилов.

Согласно законопроекту, который нардепы решили рекомендовать принять, в Украине могут создать единый реестр осужденных за половые преступления в отношении детей. Проверять людей по этой базе данных смогут правоохранители, чиновники министерства юстиции, а руководители детских учреждений получат возможность получать из реестра информацию.

Впрочем, все это может заработать только лишь в том случае, если ВР примет документ большинством голосов, а Зеленский его подпишет.

Кроме того, закон предусматривает и применение так называемой химической кастрации - введения в организм препаратов, снижающих половое влечение.

Правда, эту процедуру могут сделать исключительно добровольной.

Напомним, петицию с подобным треованием украинцы подписали после зверской смерти Дарьи Лукьяненко, которую в начале июня убил сосед.

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Мустафа Найем Верховна Рада законопроект педофил убийство Новости
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