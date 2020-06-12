В Киеве зафиксировали вспышки коронавируса в десятках супермаркетов и ресторанов

В Киеве заразились сотрудники 35 ресторанов, магазинов и супермаркетов

Последствия ослабления карантина в момент, когда столица не дотягивает до минимально допустимых критериев для этого, а также моментальный отказ людей от всех санитарно-эпидемиологических норм уже дают о себе знать.

Из-за ношения масок под носом или их отсутствия, не соблюдения социальной дистанции и отрицания существования коронавируса заразились работники 35 ресторанов, магазинов и супермаркетов. И это только среди тех, кого на заразу проверяли.

Количество людей, которых они могли инфицировать, может исчисляться сотнями если не тысячами.

- У нас зафиксированы случаи заражения среди персонала ресторанов. Да и вообще зафиксированы вспышки в 35 субъектах-операторах рынка, осуществляющих оборотов пищевых продуктов - супермаркетах и магазинах, а также заведениях общепита, - объявил глава киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

По словам чиновника, половина заведений, где нашли коронавирус, закрылись. Чиновники же ежедневно совершают на магазины и кафе налеты с проверками, фиксируя по 50-70 нарушений в день. Но на самом деле их куда больше.

Напомним, за минувшие сутки, согласно официальной статистике, в Украине был поставлен антирекорд по количеству новых заражений опасной болезнью. В лабораториях зафиксировали почти 700 подтвержденных проб, что свидетельствует о полном провале действующих карантинных мер. Впрочем, работают они исключительно на бумаге, поскольку вопреки не соответсвию статистики требованиям МОЗ для послаблений в столице открываются кафе и рестораны, а люди вообще перестают носить маски и соблюдать дистанцию.

К слову, период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.