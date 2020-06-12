Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

В Киеве зафиксировали вспышки коронавируса в десятках супермаркетов и ресторанов

08:00
В Киеве заразились сотрудники 35 ресторанов, магазинов и супермаркетов - фото 1
В Киеве заразились сотрудники 35 ресторанов, магазинов и супермаркетов

Последствия ослабления карантина в момент, когда столица не дотягивает до минимально допустимых критериев для этого, а также моментальный отказ людей от всех санитарно-эпидемиологических норм уже дают о себе знать.

Из-за ношения масок под носом или их отсутствия, не соблюдения социальной дистанции и отрицания существования коронавируса заразились работники 35 ресторанов, магазинов и супермаркетов. И это только среди тех, кого на заразу проверяли.

В Киеве постоянно фиксируют рост самых опасных для общества заражений коронавирусом

Количество людей, которых они могли инфицировать, может исчисляться сотнями если не тысячами.

- У нас зафиксированы случаи заражения среди персонала ресторанов. Да и вообще зафиксированы вспышки в 35 субъектах-операторах рынка, осуществляющих оборотов пищевых продуктов - супермаркетах и магазинах, а также заведениях общепита, - объявил глава киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

По словам чиновника, половина заведений, где нашли коронавирус, закрылись. Чиновники же ежедневно совершают на магазины и кафе налеты с проверками, фиксируя по 50-70 нарушений в день. Но на самом деле их куда больше.

Напомним, за минувшие сутки, согласно официальной статистике, в Украине был поставлен антирекорд по количеству новых заражений опасной болезнью. В лабораториях зафиксировали почти 700 подтвержденных проб, что свидетельствует о полном провале действующих карантинных мер. Впрочем, работают они исключительно на бумаге, поскольку вопреки не соответсвию статистики требованиям МОЗ для послаблений в столице открываются кафе и рестораны, а люди вообще перестают носить маски и соблюдать дистанцию.

К слову, период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса болезнь карантин Карантин в Украине Новости
Без Табу
Другое на тему
Количество заболевших коронавирусом украинцев постоянно растет - фото 1
В Украине снова зафиксировали почти 700 новых заражений коронавирусом
11:00
Зеленский назначил нового главу ВМС: Что о нем известно? - фото 1
Зеленский назначил нового главу ВМС: Что о нем известно?
Вчера, 20:48
НАБУ открыло дело на Андрея Ермака: Что известно? - фото 1
НАБУ открыло дело на Андрея Ермака: Что известно?
Вчера, 18:47
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
09 июня, 16:16
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00