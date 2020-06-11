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В Киеве постоянно фиксируют рост самых опасных для общества заражений коронавирусом

12:40
Распространение коронавируса никак не могут контролировать - фото 1
Распространение коронавируса никак не могут контролировать

В четверг, 11 июня, представители местной власти в столице заявили о том, что нет никакой тенденции к снижению или хотя бы выравниванию распространения COVID-19 в Киеве. Более того, ситуация с инфицированием усугубляется повышением количества бессимптомных носителей вируса.

Как сегодня рассказала сказала директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург, ситуацию с пандемией коронавируса никак нельзя назвать хоть сколько-нибудь контролируемой.

Адаптивный карантин и плато: в Украине зафиксировали антирекорд заражений коронавирусом

По словам чиновницы, ежедневно медики проводят около 400-500 тестов на наличие инфекции в крови. При этом участились случаи, когда люди болеют без каких-либо симптомов. И это очень опасно для их окружающих, поскольку не знающие о своей болезни киевляне распространяют ее куда более активно, чем те, у кого коронавирус диагностировали. В том числе, и среди людей, относящихся к группам риска.

- Резкого снижения или постоянного тренда на снижение точно нет. Но заметьте, не все больные нуждаются в стационарном лечении. По сравнению с мартом имеем больше выявленных случаев - с одной стороны, это позитив, потому что они лечатся или их наблюдают, и с другой - есть тревога, поскольку мы имеем больше бессимптомных форм. То есть мы делаем обследования, например, контактных лиц, не видим клиники, симптомов никаких нет, а COVID-19 есть. С одной стороны, хорошо, что они не нуждаются в стационарной помощи, а с другой стороны - они инфицируют других более уязвимых, и об этом в данный момент никто ничего не знает.

Напомним, за минувшие сутки, согласно официальной статистике, в Украине был поставлен антирекорд по количеству новых заражений опасной болезнью. В лабораториях зафиксировали почти 700 подтвержденных проб, что свидетельствует о полном провале действующих карантинных мер. Впрочем, работают они исключительно на бумаге, поскольку вопреки не соответсвию статистики требованиям МОЗ для послаблений в столице открываются кафе и рестораны, а люди вообще перестают носить маски и соблюдать дистанцию.

К слову, период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.

 
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