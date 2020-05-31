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В Киеве за сутки заболели в семь раз больше людей, чем выздоровели

13:00
Статистика заражений в Киеве ухудшается с каждым днем - фото 1
Статистика заражений в Киеве ухудшается с каждым днем

По состоянию на 31 мая в Киев, а также шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер. Тем не менее, правительство и местные власти их все же ослабят.

Хотя показатели заболеваемости в Киевском, Волынском, Донецком, Львовском, Черновицком и Ровенском регионов не просто не улучшаются, но еще и весьма быстро ухудшаются, уже в ближайшее время по всей стране могут открыться спортзалы и бассейны, полноценно заработает общественный транспорт, а магазины в торгово-развлекательных центрах вернулись к работе еще вчера.

В Украине диагностировали еще почти полтысячи новых зараженных коронавирусом

Статистические данные министерства здравоохранения, которые были опубликованы сегодня, свидетельствуют о том, что как минимум в столице и вышеуказанных областях в принципе невозможна отмена карантина. Даже если речь идет о заниженных МОЗом критериях. Так, за неделю в регионе должно быть зафиксировано не более 12 заражений на 100 тысяч человек населения. Вторым условием для снятия ограничений идет загруженность коек в больницах, принимующих пациентов с коронавирусом, менее чем на 50%. Кроме того, важен и охват тестирования, который должен быть не ниже уровня инцидентности. То есть, медики должны проверять больше 12 человек на 100 тысяч населения.

В Киеве за сутки заболели в семь раз больше людей, чем выздоровели - фото 200806

Согласно официальным данным, нормально обстоят дела только со вторым условием. Проводить нужное количество тестов не могут в Донецкой области. Правда, и заболевших там по этой причине практически нет. В смысле, они есть, но государство их полностью игнорирует. Ведь нет тестов - нет проблемы и есть победа над коронавирусом.

Что же касается Киева, то за минувшие сутки был фактически поставлен антирекорд - 81 зараженный. 11 из них работают в больницах.

Всего же в столице зафиксировано 2985 подтвержденных случаев COVID-19.

Примечательно, что сейчас, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.

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