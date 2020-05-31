В Киеве за сутки заболели в семь раз больше людей, чем выздоровели

Статистика заражений в Киеве ухудшается с каждым днем

По состоянию на 31 мая в Киев, а также шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер. Тем не менее, правительство и местные власти их все же ослабят.

Хотя показатели заболеваемости в Киевском, Волынском, Донецком, Львовском, Черновицком и Ровенском регионов не просто не улучшаются, но еще и весьма быстро ухудшаются, уже в ближайшее время по всей стране могут открыться спортзалы и бассейны, полноценно заработает общественный транспорт, а магазины в торгово-развлекательных центрах вернулись к работе еще вчера.

Статистические данные министерства здравоохранения, которые были опубликованы сегодня, свидетельствуют о том, что как минимум в столице и вышеуказанных областях в принципе невозможна отмена карантина. Даже если речь идет о заниженных МОЗом критериях. Так, за неделю в регионе должно быть зафиксировано не более 12 заражений на 100 тысяч человек населения. Вторым условием для снятия ограничений идет загруженность коек в больницах, принимующих пациентов с коронавирусом, менее чем на 50%. Кроме того, важен и охват тестирования, который должен быть не ниже уровня инцидентности. То есть, медики должны проверять больше 12 человек на 100 тысяч населения.

Согласно официальным данным, нормально обстоят дела только со вторым условием. Проводить нужное количество тестов не могут в Донецкой области. Правда, и заболевших там по этой причине практически нет. В смысле, они есть, но государство их полностью игнорирует. Ведь нет тестов - нет проблемы и есть победа над коронавирусом.

Что же касается Киева, то за минувшие сутки был фактически поставлен антирекорд - 81 зараженный. 11 из них работают в больницах.

Всего же в столице зафиксировано 2985 подтвержденных случаев COVID-19.

Примечательно, что сейчас, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.