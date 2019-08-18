В Днепре майор из Запорожья спьяну развалил три машины и сбежал

Артур Филькинштейн оказал сопротивление при задержании

Днем в субботу, 17 августа, помощник начальника управления полиции в Запорожской области Артур Филькинштейн на Toyota спьяну влетел в "Хонду" и "Опель", но оставаться на месте ДТП не собирался ни на секунду.

Об эпичном инциденте с участием мента, которого называют "смотрящим" по Кирилловке, заявил депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин.

По его словам, скандально известный майор полиции развалил свою и две чужих машины около 13:00 в Днепре. Согласно е-декларации, в этом городе Филькинштейн живет, а на работу в Запорожье он якобы катается каждый день.

Ехал нарушитель правил дорожного движения на записанной на жену Елену Матвиенко "Тойота RAW 4", когда спровоцировал аварию и не удосужился даже убедиться, что в Opel и Honda никто не пострадал.

Нашли машину некогда возглавлявшего полицию Кирилловки правоохранители уже через несколько часов после ДТП. Филькинштейн был пьян и пытался оказать сопротивление копам, за что был закован в наручники.

Поскольку речь идет о весьма влиятельном аваковском подчиненном, дело об управлении авто в пьяном виде пытаются замять сверху. При этом копы не открыли уголовку за побег с места ДТП, а также за сопротивление правоохранителям.

Известно, что Филькинштейна уже увольняли с должности, но он восстановился через суд.