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В Днепре майор из Запорожья спьяну развалил три машины и сбежал

12:00
Артур Филькинштейн оказал сопротивление при задержании - фото 1
Артур Филькинштейн оказал сопротивление при задержании

Днем в субботу, 17 августа, помощник начальника управления полиции в Запорожской области Артур Филькинштейн на Toyota спьяну влетел в "Хонду" и "Опель", но оставаться на месте ДТП не собирался ни на секунду.

Об эпичном инциденте с участием мента, которого называют "смотрящим" по Кирилловке, заявил депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин.

Замглавы полиции подал в отставку - ФОТО

По его словам, скандально известный майор полиции развалил свою и две чужих машины около 13:00 в Днепре. Согласно е-декларации, в этом городе Филькинштейн живет, а на работу в Запорожье он якобы катается каждый день.

Ехал нарушитель правил дорожного движения на записанной на жену Елену Матвиенко "Тойота RAW 4", когда спровоцировал аварию и не удосужился даже убедиться, что в Opel и Honda никто не пострадал.

В Днепре майор из Запорожья спьяну развалил три машины и сбежал - фото 186126

Нашли машину некогда возглавлявшего полицию Кирилловки правоохранители уже через несколько часов после ДТП. Филькинштейн был пьян и пытался оказать сопротивление копам, за что был закован в наручники.

В Днепре майор из Запорожья спьяну развалил три машины и сбежал - фото 186127

Поскольку речь идет о весьма влиятельном аваковском подчиненном, дело об управлении авто в пьяном виде пытаются замять сверху. При этом копы не открыли уголовку за побег с места ДТП, а также за сопротивление правоохранителям.

В Днепре майор из Запорожья спьяну развалил три машины и сбежал - фото 186132

Известно, что Филькинштейна уже увольняли с должности, но он восстановился через суд.

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Днепр Запорожская область ДТП полиция уголовное дело Новости Украина
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