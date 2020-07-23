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В Киеве таинственно погиб активист: Полицию подозревают в сокрытии убийства

Вчера, 22:50
В Киеве таинственно погиб активист: Полицию подозревают в сокрытии убийства - фото 1
В Киеве таинственно погиб активист: Полицию подозревают в сокрытии убийства

16 июля в Киеве пропал активист Алексей Кучапин. 22 июля его тело обнаружили на съёмной квартире. Версия следствия гласит, что он умер своей смертью, однако в этом деле не все так просто.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на BBC Ukraine.

По мнению друзей общественника, Алексей Кучапин стал жертвой убийства. В качестве аргументов они приводят два веских аргумента: во-первых, ранее мужчине неоднократно угрожали; во-вторых, полиция до сих по не показала тело покойника.

"Сейчас дело закроют спишут на" естественную смерть "им так проще. У меня нет сомнений что его убили", - заявил фотограф Forbes Александр Чекменев в Facebook.

В Киеве таинственно погиб активист: Полицию подозревают в сокрытии убийства - фото 203153

В довесок к своим словам работник СМИ выложил фото окровавленного дивана, который предположительно был вынесен из квартиры, где нашли тело Алексея Кучапина.

Слова Чекменева подтверждает и священник-волонтер Захария Керстюк. По его словам, выброшенный на помойку диван ранее находился именно в той квартире, которую активист снимал для бездомных.

Что говорят в полиции?

По версии НПУ, умерший арендовал упомянутую квартиру 15 июля. Владелец жилья якобы предупредил его, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер.

"Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи", - заявили в полиции.

Следы насилия на теле якобы обнаружены не были.

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Новости Украина убийство Киев Национальная полиция активист
BBC Ukraine
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