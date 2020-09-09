В Киеве снова задержали главаря ИГИЛ

Очередной боевик ИГИЛ сколотил свою банду в Украине

В среду, 9 сентября, бойцы подразделения СБУ "Альфа" упаковали очередного боевика международного террористического формирования Исламского государства. Задержанный находился в международном розыске базы Интерпола.

Как заявили сегодня в пресс-службе СБУ, преступник оказался владельцем Российского паспорта и соратником российско-кадыровского террориста Ахмеда Чатаева, который организовывал теракт в Международном аэропорту "Ататюрк" в 2016-м.

"Преступник является выходцев из одной из постсоветских стран и входит в руководящего звена террористов "ИГИЛ". Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов", - отметили в СБ.

В Украине же террорист жил с 2018-го, приехав сюда по поддельным документам. Более того, боевик сколотил преступную группировку, куда вошли выходцы из стран Центральной Азии. Параллельно с этим он продолжал координировать террористов международной группировки за рубежом.

Теперь же злоумышленник будет находиться под стражей 40 суток. В СБУ заявили о начатой процедуре экстрадиционной проверки. Правда, не ясно, куда именно выдворят террориста. Вполне может быть, что его отправят в Россию, интересы которой он, занимаясь террористической деятельностью, фактически и представляет.