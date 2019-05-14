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В Киеве с простреленной головой нашли сына главаря "ДНР"

14 мая, 09:20
Евгений Алипов застрелился - фото 1
Евгений Алипов застрелился

Отпрыск влиятельного в "дыре" коллаборанта Александра Алипова Евгения нашли в центре столицы, но похоронили в Донецке. Как оказалось, пособник террористов отлично себя чувствовал в свободном Киеве в то время как его папка занимал должность "исполняющего обязанности руководителя службы по тарифам".

Сами Алиповы - люди совершенно не простые. Ещё при правлении Азарова старший этого неблагородного дома был замминистра ЖКХ Украины.

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Евгений же Алипов был гендиром из крупнейших оптовых рынков Донецкой области "Господар", расположенным между Ясиноватой и Авдеевкой.

Именно здесь до войны реализовывали свою продукцию многие фермеры и предприятия, а перекупщики забирали тонны картошки, капусты и других овощей за мизерные деньги. Алипов-младший при этом обкладывал всех немалой данью и обогащался.

Впрочем, в 2014-м рынок разграбили, а затем, когда он оказался на линии фронта, и вовсе разрушили едва ли не до основания.

Алипов-младший уехал в солнечный Киев вместе с женой, где поселился в новостройке на проспекте Валерия Лобановского, 150.

Числился он предпринимателем. Занимался полумутной деятельностью. А в начале мая и вовсе пустил себе пулю в висок. С дыркой в голове сына одного из главарей "ДНР" и нашла его жена.

По крайней мере, следователи, работавшие на месте ЧП, склоняются именно к версии самоубийства. Впрочем, папашке-боевику и родным новопреставленного удалось вывезти тело 40-летнего Алипова на малую родину, где его и закопали.

И история эта показательна, ведь в Киеве и других крупных городах страны обитают многие отпрыски важных фигур в "ДНР". Причем далеко не все живут и учатся на кровавые деньги своих родителей, поскольку и сами являются участниками многочисленных контрабандных схем и пособниками Путина. Только никаких уголовных дел по их деятельности никто не ведет.

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война на Донбассе терроризм Киев Боевики самоубийство Новости Украина
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