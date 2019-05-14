В Киеве с простреленной головой нашли сына главаря "ДНР"

09:20 14 мая,

Евгений Алипов застрелился

Отпрыск влиятельного в "дыре" коллаборанта Александра Алипова Евгения нашли в центре столицы, но похоронили в Донецке. Как оказалось, пособник террористов отлично себя чувствовал в свободном Киеве в то время как его папка занимал должность "исполняющего обязанности руководителя службы по тарифам".

Сами Алиповы - люди совершенно не простые. Ещё при правлении Азарова старший этого неблагородного дома был замминистра ЖКХ Украины.

Евгений же Алипов был гендиром из крупнейших оптовых рынков Донецкой области "Господар", расположенным между Ясиноватой и Авдеевкой.

Именно здесь до войны реализовывали свою продукцию многие фермеры и предприятия, а перекупщики забирали тонны картошки, капусты и других овощей за мизерные деньги. Алипов-младший при этом обкладывал всех немалой данью и обогащался.

Впрочем, в 2014-м рынок разграбили, а затем, когда он оказался на линии фронта, и вовсе разрушили едва ли не до основания.

Алипов-младший уехал в солнечный Киев вместе с женой, где поселился в новостройке на проспекте Валерия Лобановского, 150.

Числился он предпринимателем. Занимался полумутной деятельностью. А в начале мая и вовсе пустил себе пулю в висок. С дыркой в голове сына одного из главарей "ДНР" и нашла его жена.

По крайней мере, следователи, работавшие на месте ЧП, склоняются именно к версии самоубийства. Впрочем, папашке-боевику и родным новопреставленного удалось вывезти тело 40-летнего Алипова на малую родину, где его и закопали.

И история эта показательна, ведь в Киеве и других крупных городах страны обитают многие отпрыски важных фигур в "ДНР". Причем далеко не все живут и учатся на кровавые деньги своих родителей, поскольку и сами являются участниками многочисленных контрабандных схем и пособниками Путина. Только никаких уголовных дел по их деятельности никто не ведет.