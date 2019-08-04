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В Киеве пьяный посетитель кафе расстрелял компанию отдыхающих (ФОТО)

18:00
Пьяный посетитель разливайки хладнокровно стрелял по посетителям - фото 1
Пьяный посетитель разливайки хладнокровно стрелял по посетителям

Кровавая стрельба произошла в заведении "Пивная локация" на проспекте Мира в Киеве в ночь на воскресенье, 4 августа. Нетрезвый клиент бара-наливайки открыл огонь на поражение по другим посетителям из пистолета.

Взбесила неадквата лающая на него собака, которая принадлежала, судя по всему, одному из пострадавших от стрельбы.

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То ли чтобы защититься от животного, то ли по каким-то другим причинам, злоумышленник достал пистолет и начал стрелять в хаотичном направлении. Сосредоточить огонь он пытался по трем людям, но из-за опьянения у него это не получилось.

В Киеве пьяный посетитель кафе расстрелял компанию отдыхающих (ФОТО) - фото 185391

Тем не менее, из шести пуль почти все попали в отдыхающих в кафе.

Троих пострадавших с огнестрельными ранениями шеи, груди и конечностей, срочно госпитализировали в реанимацию.

В Киеве пьяный посетитель кафе расстрелял компанию отдыхающих (ФОТО) - фото 185392

Горе-стрелка задержали копы. Правда, судя по всему, скрутили его другие посетители бара. По крайней мере, когда полицейские надевали на него наручники, лицо мужчины было явно побито.

В Киеве пьяный посетитель кафе расстрелял компанию отдыхающих (ФОТО) - фото 185393

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа полиции. По факту происшествия открыто уголовное дело по части четвертой статьи 296 УК Украины - "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, которое повлекло нанесение телесных повреждений".

Злоумышленнику грозит от трех до семи лет тюрьмы. Каково же состояние здоровья пострадавших, неизвестно.

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