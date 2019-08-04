В Киеве пьяный посетитель кафе расстрелял компанию отдыхающих (ФОТО)

Пьяный посетитель разливайки хладнокровно стрелял по посетителям

Кровавая стрельба произошла в заведении "Пивная локация" на проспекте Мира в Киеве в ночь на воскресенье, 4 августа. Нетрезвый клиент бара-наливайки открыл огонь на поражение по другим посетителям из пистолета.

Взбесила неадквата лающая на него собака, которая принадлежала, судя по всему, одному из пострадавших от стрельбы.

То ли чтобы защититься от животного, то ли по каким-то другим причинам, злоумышленник достал пистолет и начал стрелять в хаотичном направлении. Сосредоточить огонь он пытался по трем людям, но из-за опьянения у него это не получилось.

Тем не менее, из шести пуль почти все попали в отдыхающих в кафе.

Троих пострадавших с огнестрельными ранениями шеи, груди и конечностей, срочно госпитализировали в реанимацию.

Горе-стрелка задержали копы. Правда, судя по всему, скрутили его другие посетители бара. По крайней мере, когда полицейские надевали на него наручники, лицо мужчины было явно побито.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа полиции. По факту происшествия открыто уголовное дело по части четвертой статьи 296 УК Украины - "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, которое повлекло нанесение телесных повреждений".

Злоумышленнику грозит от трех до семи лет тюрьмы. Каково же состояние здоровья пострадавших, неизвестно.