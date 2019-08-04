В Донецке застрелили сына "министра" "ДНР" (ФОТО)

Егора Андриенко убил боевик "ДНР"

В ночь на 30 июля, в центре Донецка боевик "ДНР" хладнокровно расстрелял своего друга и одноклассника Егора Андриенко, сына бывшего "министра транспорта" недореспублики.

Как это водится у террористов-"патриотов Донбасса", главарь недореспублики своего сынульку отправил не в окопы, а в Москву.

Благо, денег у Андриенко на обеспечение безбедной жизни и себе, и родным, хватало с избытком, ведь разграбление Донбасса идет полным ходом даже сейчас, когда особо брать уже нечего.

Отпрыск уверовавшего в "русский мир" коллаборанта возомнил себя рэпером, влился в московскую тусовку приближенных к "звездам", и вел образ жизни тусовщика. Параллельно с этим он выступал под псевдонимом "Борзини", записывал альбомы и снимал клипы. На деньги папашки.

В Донецке Андриенко-младшего видели редко. Но пару раз в год к родственникам и друзьям он наведывался. Так было и в июле, когда "Борзини" приехал на родину и погнал колесить с друзьями. Во время одной из бесед "за жизнь" с одноклассником, которому довелось воевать в группировке "Восток", сын министра сказал что-то о бессмысленности войны, из-за чего был застрелен оголтелым террористом.

Так бывает, когда твой папа просит русских вводить войска, помогает сеять ненависть и смерть. Теперь же Андриенко-старшему пришлось хоронить сына. Из-за войны, которую он сам же в свой дом и притащил.