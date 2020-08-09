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В Киеве прямо в день рождения ограбили четырехкратную олимпийскую чемпионку

16:00
Квартиру Яны Клочковой обчистили - фото 1
Квартиру Яны Клочковой обчистили

Вечером в субботу, 8 августа, в полицию Киева поступил звонок с сообщением об открытой квартире в доме по улице улице Кудряшова, 16/140. Жилье принадлежит Яне Клочковой, а в данный момент ее нет в стране.

Как оказалось, жилье четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию было ограблено.

 

Об этом на своей странице в Facebook написал обвиняемый в госизмене бизнесмен Тимофей Нагорный:

"Друзья, к сожалению, мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в день рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне".

Поскольку спортсменка находится за пределами Украины, выяснить, что было украдено, невозможно.

На месте происшествия работали следователи полиции, которые открыли уголовное дело по факту совершения преступления.

Как известно, Колочкова получила четыре золотые медали на Олимпийских играх в Сиднее и Афинах в 2000 и 2004 годах на дистанциях 200 м и 400 м комплексным плаванием.

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Олимпийские игры уголовное дело полиция ограбление Новости Украина
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