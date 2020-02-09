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В Киеве прошел первый полуфинал отбора на Евровидение: имена финалистов (ВИДЕО)

11:02
Высший бал судей и зрителей в первом полуфинале получила Марина Круть - фото 1
Высший бал судей и зрителей в первом полуфинале получила Марина Круть

Вечером в субботу, 9 февраля, украинские домохозяйки и любители песенок низкого пошиба с интересом следили за тем, как разворачиваются события вокруг отбора группы, которая полетит в Нидерланды представлять Украину на Евровидении-2020.

Нацотбор на конкурс для начинающих в шоубизе ноунеймов привлек интересо большой публики только из-за прошлогоднего зашквара с участием ватоголовых коллаборантов.

Евровидение 2020: За право представлять Украину поборются 16 претендентов

На этот же раз у организаторов конкурса на местном уровне хватило мозгов отсеять среди подающих заявки катающихся в Россию и на оккупированные территории.

Что же касается первого полуфинала, то вездесущая Тина Кароль, гендир "Хит ФМ" Виталий Дроздов и сбитый летчик эстрады Андрей Данилко выбрали три коллектива, которые претендуют на полет в Роттердам.

В финал национального отбора на Евровидение вышла Jerry Heil, вокал которой совершенно потерялся на фоне минусовки, а от декораций у зрителей текла кровь из глаз.

Смотрите выступление Jerry Heil на нацотборе на Евровидение-2020 онлайн:

Конкуренцию Яне Шемаевой составит группа Go_A c песней "Соловей". Выступление этнофолк группы смотрелось намного стильней, чем у многих других конкурентов.

Третьим финалистом стала Марина Круть с песней "99", которая показала не только неплохой вокал, но и продемонстрировала органичное сочетание электронной музыки с бандурой.

Второй полуфинал отбора пройдет через неделю - 15 февраля. А уже 22 числа станет известно имя человека, который отправится в Нидерланды для того, чтобы постараться победить в конкурсе.

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