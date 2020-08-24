В Киеве прошел Марш защитников Украины - яркие ФОТО

В Киеве прошел марш ветеранов - ФОТО

В понедельник, 24 августа, в центре Киеве прошел Марш защитников Украины. В нем приняли участие десятки тысяч человек.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" и "Укринформ".

Ветераны АТО сформировали 48 колонн во главе с членами семьи погибших героев. Помимо непосредственно причастных к войне и их родственников, Марш защитников пришли поддержать тысячи украинцев.

Спустившись по бульвару Шевченко, участники шествия повернули на Крешатик, а оттуда к Европейской площади.

Прибыв к пункту назначения, митингующие устроили акцию " С независимостью не шутят".

За соблюдением порядка во время Марша и других мероприятий ко Дню Независимости Украины следили более 4000 полицейских и нацгвардейцев.

Кроме того к работе в центре столицы были привлечены представители Госслужбы Украины по ЧС и СБУ.

Для справки

Марш защитников Украины – мероприятие, организованное ветеранами войны на Донбассе. Первое шествие состоялось 24 августа 2019 г. после того, как Офис президента Украины заявил об отмене военных парадов на День Независимости.