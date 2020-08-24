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В Киеве прошел Марш защитников Украины - яркие ФОТО

14:20
В Киеве прошел марш ветеранов - ФОТО - фото 1
В Киеве прошел марш ветеранов - ФОТО

В понедельник, 24 августа, в центре Киеве прошел Марш защитников Украины. В нем приняли участие десятки тысяч человек.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" и "Укринформ".

Ветераны АТО сформировали 48 колонн во главе с членами семьи погибших героев. Помимо непосредственно причастных к войне и их родственников, Марш защитников пришли поддержать тысячи украинцев.

В Киеве прошел Марш защитников Украины - яркие ФОТО - фото 204391

Спустившись по бульвару Шевченко, участники шествия повернули на Крешатик, а оттуда к Европейской площади.

В Киеве прошел Марш защитников Украины - яркие ФОТО - фото 204394

Прибыв к пункту назначения, митингующие устроили акцию " С независимостью не шутят".

В Киеве прошел Марш защитников Украины - яркие ФОТО - фото 204393

За соблюдением порядка во время Марша и других мероприятий ко Дню Независимости Украины следили более 4000 полицейских и нацгвардейцев.

В Киеве прошел Марш защитников Украины - яркие ФОТО - фото 204395

Кроме того к работе в центре столицы были привлечены представители Госслужбы Украины по ЧС и СБУ.

Для справки

Марш защитников Украины – мероприятие, организованное ветеранами войны на Донбассе. Первое шествие состоялось 24 августа 2019 г. после того, как Офис президента Украины заявил об отмене военных парадов на День Независимости.

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Новости Украина АТО Донбасс Киев
Интерфакс Украина
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