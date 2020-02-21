В Киеве пограничник сбил ребёнка на пешеходном переходе

В ГБР расследуют дело о ДТП с участием сотрудника ГПСУ

Военнослужащий медицинского центра Государственной пограничной службы нарушил правила дорожного движения, что привело к многочисленным травмам у девочки, которая переходила дорогу на "зебре".

Как утверждают в ГБР, предварительную вину водителя, который мчался на Nissan Qashqai, задокументировали следователи полиции, работавшие на месте ДТП.

Изучив составленный копами протокол, детективы Госбюро отправились объявлять пограничнику о подозрении в совершении преступления, описаного в части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкие телесные повреждения".

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении старшему ординатору Главного военно-медицинского клинического центра Государственной пограничной службы Украины, - отметили в пресс-службе ведомства. - Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения".

Если вину бойца ГПСУ докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением прав на 3 года. Где именно произошла авария, а также каково состояние девочки, детективы не указали.