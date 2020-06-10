В Киеве подожгли комнату с вещдоками в здании МВД (ВИДЕО)

Огонь и вода могли уничтожить важнейшие уголовные дела

Утром в среду, 10 июня, в здании Главного следственного управления МВД произошел весьма серьезный пожар. С помощью огня неизвестные могли попытаться уничтожить материалы множества уголовных дел особой важности.

Возгорание произошло на Набережном шоссе, 25, сегодня около 4:50 утра в комнате, где хранятся вещдоки.

Правда, копы не признаются в том, что огонь уничтожил документацию или сами доказательства, но до результатов назначенной инвентаризации исключать такую возможность нельзя.

Более того, многие уголовные дела хранились не в сейфах, что является грубым нарушением, а просто лежали на столах следаков. Так что приехавшие на место ЧП спасатели щедро залили кучу томов уголовных дел водой.

В данный момент неизвестно, какие именно производства пострадали, но существует серьезный риск уничтожения доказательств, причастных к расследованию об убийстве Павла Шеремета. Вполне может быть, что из-за пожара в негодность пришли все документы, которые свидетельствовали о нестыковках в деле. Впрочем, не исключены и варианты уничтожения документации по другим преступлениям. По крайней мере, заинтересованных в пожаре и дальнейшем потопе в помещении полиции людей очень и очень много.

И хотя копы аккуратно говорят о том, что "не исключают версию поджога", вероятность возгорания в комнате для хранения вещдоков по иным причинам стремится к нулю.