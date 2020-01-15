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В Киеве отменили лекцию русского, который называл Революцию Достоинства "жидомайданом"

18:20
В Украине сорвалось выступление очередного террориста - фото 1
В Украине сорвалось выступление очередного террориста

Парад прибытия безмозглых террористов на всевозможные выступления и лекции в Киев и другие города Украины продолжается. Лишь благодаря активистам, которые высказывают возмущение из-за открытия границ для российских шовинистов и приглашений таковых в страну, часть визитов отменяют.

В среду, 15 января, разгорелся скандал из-за предстоящей лекции в Киеве "российского эксперта" и соучредителя портала "Такие дела" Мити Алешковского.

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Адепта "русского мира" пригласили представители Центра развития благотворительности, не обратив свое внимание на откровенно антиукраинские высказывания деятеля. Впрочем, последний, как утверждают организаторы, все же пытался скрывать свое истинное лицо.

На своей странице в Facebook основатель Центра Мария Артеменко постаралась пояснить выбор лектора тем, что "спрашивала у него о Крыме и позиции по войне в Украине".

"После объявления о предстоящей лекции с участием российского эксперта на нее обрушился шквал гневных комментариев, причем некоторые из них были с угрозами. Переговоры о лекции мы начали по принципиальным вопросам к спикеру по его позиции о Крыме и войну в Украине. Получили однозначные ответы, что и стало причиной для приглашения. После публикации анонса в комментариях стали появляться старые скрины провокационных твиттов Мити о событиях в Украине. Ни я лично, ни команда Центра развития благотворительности ни была с ними знакома. После получения информации мы приняли решение отменить лекцию", - заявила деятельница, прокомментировав скандал.

Как оказалось, Алешковский в разгар Евромайдана в своем Twitter называл революцию "жидомайданом", а также писал о том, что "экономику Украины контролирует "Газпром".

В Киеве отменили лекцию русского, который называл Революцию Достоинства 'жидомайданом' - фото 194378

Позже медиаменеджер из РФ пояснил свои высказывания "шутками".

В Киеве отменили лекцию русского, который называл Революцию Достоинства 'жидомайданом' - фото 194379

Теперь же, на фоне "внезапного" прозрения организаторов лекции, которых еще раз ткнули носом в то, что русские хорошими не бывают, выступление втоголового "журналиста" в украинской столице отменили.

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война на Донбассе Оккупация Крыма Евромайдан терроризм Россия Новости
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