В Киеве неадекватный водила сбил мать с ребенком и уехал, его приняли свидетели (ФОТО)

Виновника ДТП задержали гнавшиеся за ним свидетели

Очередное трэшовое ДТП произошло вечером в четверг, 20 июня, в центре столицы. На улице Протасов Яр водитель Volkswagen Passat буквально снес женщину и ребенка, которые переходили дорогу в установленном для этого месте.

Но вместо того чтобы остановиться, вызвать "скорую" и оказать пострадавшим первую помощь, неадекватный нарушитель ПДД решил просто нажать на педаль газа.

Впрочем, доехать ему удалось только до следующего перекрестка - таранить другие машины злоумышленник не стал, а при остановке на светофоре его силой вытащили из авто свидетели произошедшего.

Пострадавшие же совсем не отделались легким испугом, а получили тяжелые травмы. Одну из них госпитализировали в критическом состоянии без сознания.

Злоумышленника же сдали полицейским, которые и не забыли отрапортовать о том, что именно патрульные его задержали.

По факту ЧП открыто уголовное дело, а виновника аварии ожидает тюремный срок. Судя по тому, что он ехал не на "Бентли", отмазаться от ответственности у него вряд ли получится.