В Киеве нардеп-взяточник начал быковать - в итоге получил по лицу, а потом наврал полиции

Скандальный нардеп выхватил от избирателей / Фейсбук Александра Юрченко

Бывший "Слуга народа" и действующий народный депутат Александр Юрченко в среду, 9 декабря, встретился с избирателями и получил по лицу.

"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen", – с такой формулировкой в новостях появились первые сообщения о нападении на депутата.

Юрченко сильно не пострадал, однако посчитал необходимым нажаловаться на нападавших в полиции - копы были вынуждены реагировать и объявили в Киеве план-перехват.

Полция быстро нашла обидевших депутата. Оказалось, конфликт был чисто бытовой и причиной его стала завышенная самооценка коррупционера. Более того, версия о том, что к Юрченко начали приставать неизвестные, оказалось ложью.

9 декабря около 12:00 на улице Большой Васильковской, 102 Алексей Турчин и Андрей Григорьев приехали устанавливать двери в квартире №79. Установив и погрузив старые в Volkswagen Transporter, выезжали со двора, а на узкой придомовой дороге не разъехались с ‎SsangYong, в котором находились народный депутат Юрченко и его помощник Максим Царик. В ходе конфликта из-за первоочередности проезда Юрченко начал быковать - он подошел к автомобилю и через открытое окно бросил окурок, после чего повредил (оторвал) дворник с лобового стекла.

Затем он позвонил на линию 102 и сообщил о причинении телесных повреждений. Следственно-оперативная группа установила, что никому телесные повреждения не причинены. Претензий стороны конфликта друг к другу не имеют, о чем написали встречные заявления.

Александр Юрченко прошел в Раду как мажоритарщик от «Слуги народа», но был исключен из фракции после того, как попался на крупной взятке.

Юрченко требовал взятку в 200 000 долларов, на получении первой ее части был взят с поличным его помощник. Сам Юрченко попытался скрыться, но был найден. Президент Зеленский эмоционально пообещал, что нардеп из его партии сядет, однако тот, обладая иммунитетом, ждет суда и ходит в Верховну Раду. Там, правда, его неприкосновенность поставил под сомнения бывший коллега Гео Лерос, отправив Юрченко в нокаут.

Теперь новый эпизод с получением по лицу. На этот раз, от людей, лишенных неприкосновенности.