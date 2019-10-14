В Киеве накануне Дня защитника Украины расстреляли чеченского борца с Путиным (ФОТО)

Арслана Гусейнова расстреляли прямо у здания чеченской общины

Вечером в воскресенье, 14 октября, неизвестные несколькими выстрелами из пистолета Макарова убили выходца из Кавказа Арслана Гусейнова. Произошло все на улице Дегтяревской, возле организации "Диаспора чеченского народа".

По данным копов, неизвестные подошли к Гусейнову и несколько раз выстрелили в него.

Затем нападавшие сели в черную Toyota Camry на донецких номерах, и уехали. Сейчас их местоположение неизвестно. Полицейские пытаются выяснить личности киллеров, но сделать это пока не сумели. Очевидцы утверждают, что нападавшие имели кавказскую внешность.

Пострадавший же после выстрелов получил тяжелые ранения и скончался в больнице, куда его привезли медики "скорой".

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук, на своей странице в Facebook назвал убитого активным участником антикремлевского движения.

"У меня вопрос к руководству СБУ и ГПУ: почему на шестом году войны в Украине и, в частности, в Киеве кремлевская агентура без свободно убивает своих врагов?" - задался вопросом экс-радикал.

По факту убийства иностранца-жителя столицы копы открыли уголовное дело. По Киеву объявили план "Сирена", который за почти 12 часов никаких результатов не принес.