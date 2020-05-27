В Киеве начали массово тестировать на антитела к коронавирусу, но только врачей

Киевских врачей наконец-то начали тестировать на антитела к COVID-19

Дважды "запущенное" (но так и не работающее) министром здравоохранения Максимом Степановым "тотальное тестирование население" стартануло в Киеве. Но, судя по всему, абсолютно избирательно и не с подачи МОЗ.

Как заявила в среду, 27 мая директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург, в столице задействованные в лечении больных коронавирусом медики начали сдавать анализы на антитела к COVID-19.

Так называемое ИФА-тестирование, по словам чиновницы, пройдут в первую очередь бридаы "скорой", а также работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. К концу недели также будут знать свой COVID-статус все сотрудники роддомов.

При этом пропускная способность лабораторий, которые проводят анализы, по словам Гинзбург, весьма небольшая - 100 тестов в сутки. И это еще раз подтверждает то, что министр здравоохранения бессовестно лгал, когда лепил байки о возможности тестировать чуть ли не десятки тысяч украинцев в день.

Напомним, впервые о запуске массовой проверки населения на антитела к коронавирусу заявляли в МОЗ еще в конце апреля. Тогда Степанов расскаывал о "немедленном старте" иммуноферментных анализов по всей Украине. А начинать чиновники якобы планировали. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко в тот же день объявил о том, что массовое тестирование Украине не нужно. На деле, само собой, до запуска тестов не дошло. А когда о предыдущих "достижениях" МОЗ уже забыли, Степанов еще раз объявил о старте массового тестирования. Только теперь уже на совещании с участием президента. Эту радостную новость, не разбираясь, обманывает ли всех министр, или нет, тут же распространили в Офисе президента. Впрочем, как оказалсь, все снова соврали, поскольку в запланированные сроки никаких тестов никто делать не начал.

Теперь же узнать, переболели ли они бессимптомно, смогут киевские врачи. И что-то подсказывает, что запуску тестов в столице медики обязаны местным властям.