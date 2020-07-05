В Киеве мусор-мажор на Infinity нарушал ПДД и угрожал свидетелям пистолетом (ФОТО+ВИДЕО)

Мент Сергей Быстров нападает на людей, пользуясь полной безнаказанностью

Днем в субботу, 4 июля, в самом центре столицы "обычный" опер главного управления полиции на элитном авто грубо нарушил правила дорожного движения, а затем применил газовый баллончик против ни в чем не повинных граждан и угрожал им огнестрельным оружием, на которое у него нет разрешения.

О случившемся ЧП написал на своей странице в Facebook соучредитель издания Maincream.com Андрей Трушковский, который и оказался пострадавшим от рук 27-летнего мусора.

"В этот момент я записал сторис, в которой ликую над пойманным злостным нарушителем и призываю полицию к действиям, чтобы они не спускали все на тормозах. С криками "520грн, да, насилуйте его", мы проехали дальше. А уже через три минуты он догоняет нас возле "Арены" и выливает перцовый баллончик с маркером на меня. Заметьте, что мы едем в кабриолете, так что заливает мое лицо, голову, руки и шею, салон машины, и Сабине, сидящей за рулем, так же достается на лицо, руки и платье".

Поскольку на дороге началсь пробка, Трушковскому удалось догнать мусора и вызвать полицию. Но злоумышленник просто достал пистолет и начал угрожать бизнесмену. После этого аваковский подчиненный и признался, что является сотрудником полиции Сергем Быстровым.

"Вызывав полицию мы столкнулись с тем, что он начал вести себя как жертва, говоря, что я ему угрожал, нападал и тд. Свидетели, камеры и видео записанное в прямом эфире свидетельствует об обратном. Спрятал пистолет, так как не имел разрешения при себе! Патруль записал это на нагрудную камеру. Достал, разрядил и спрятал от полиции магазин (оставив лишь 4 патрона), внеся какие-то изменения в ствол. Отказался предоставить авто на досмотр, пройти тест на наркотики или алко-опьянение".