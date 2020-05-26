Суд отпустил на свободу бывшего мента, который хладнокровно расстрелял мужчину

Убийцу Владимира Чебукина отпустили

Украина продолжает превращаться в страну тотального мусорского и судебного беспредела. О чем свидетельствует и последнее ЧП с изнасилованием девушки операми, и полная круговая порука ментов, прокуроров и судей в отношении других преступников из числа правоохранителей.

На днях на свободе оказался 29-летний бывший мент Юрий Кашников, который утром 1 января этого года хладнокровно убил каховчанина Владимира Чебукина.

Свидетелем случившегося был действующий мусор, так что когда на вызов об убийстве приехали следаки, преступникам было не сложно порешать и обставить случившееся как самооборону. Бывшие коллеги с радостью помогли Кашникову уйти от ответственности и вписали в "доказательства" якобы совершенный убитым выстрел из травматического пистолета, а также утаили количество попавших в него пуль.

Как выяснилось на самом деле, когда Чебукин пришел поговорить со своей бывшей женой, его просто расстреляли из разных видов оружия.

Тем не менее, главным подозреваемым по делу до сих пор проходит только один человек - Кашников. Его друг и подельник просто отстранен от работы, хотя о подозрении в сокрытии убийства ему и сообщали.

Примечательно, что вместе с непосредственным участником событий оформляли убийство как самооборону и другие мусора, которые приехали на место ЧП на вызов, а несколько дней весь главк Каховки делал вид, что случившееся и было "самобороной". Лишь когда в городе начались массовые акции протеста, мусора пошли на попятную и сознались в фальсификации дела.

Теперь же стало ясно, что даже сам убийца вот-вот избежит наказания. На днях Херсонский суд решил отпустить его на свободу под залог в 500 тысяч гривен. Служители Фемиды почему-то решили заявить, что злоумышленник не будет мешать следствию и пытаться уйти от ответственности. Хотя сам он это делал с первых минут после убийства.