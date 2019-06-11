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В Казахстане военные массово пакуют протестующих: задержаны 700 человек

12:00
В Казахстане продолжаются массовые задержания - фото 1
В Казахстане продолжаются массовые задержания

Во время акций протестов против масштабной подтасовки результатов первых выборов главы государства после ухода Нурсултана Назарбаева, по всей стране начали проводить массовые задержания.

Только лишь в Алмате бойцы МВД упаковали 700 человек. При этом под горячую руку ментов попали не только участники протестов, но и случайные прохожие.

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По данным местных СМИ, военнослужащие попросту вытаскивают людей из машин, выдергивают из толпы, избивают и задерживают. Многих активистов оперативно вывозят из страницы в Карагандинскую и Акмолинскую области.

В Казахстане военные массово пакуют протестующих: задержаны 700 человек - фото 182492

- 9 июня несколько сотен человек укезли для того, чтобы не создавать скученность, - отметил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз. - В первый день задержаны 500 человек. Из них 400 оштрафованы. Во второй день около 200 были доставлены в отделения правоохранительных органов. Из них 150 привлечены к ответственности.

В Казахстане военные массово пакуют протестующих: задержаны 700 человек - фото 182491

Судили активистов оперативно и в разных городах страны. Большинство протестующих арестовали. Где именно они будут находиться в СИЗО, неизвестно.

Как известно, 9 июня в Казахстане прошли досрочные выборы главы государства, которые проходили с массовыми протестами. Активисты требовали от властей прекратить фальсификации, но встретили отчаянный отпор со стороны силовиков.

Митинги продолжаются, как и противодействие карательных органов.

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