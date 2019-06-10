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В Казахстане прошли выборы. Победитель набрал меньше Зеленского

12:30
В Казахстане прошли выборы гаранта - фото 1
В Казахстане прошли выборы гаранта

В Казахстане прошли президентские выборы. Вполне ожидаемо победил…

Назарбаев уходит в отставку. Кто будет вместо него

….ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,76 % (для сравнения, в куда более демокартической Украине Зеленский набрал 73% - прим ред.).

За кандидата партии "Нур Отан" проголосовали 6,5 миллиона избирателей. Явка на выборах была достаточно высокой - 77,4%

Отметим, что экс-председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал президентом страны 20 марта сразу после "отставки" Нурсултана Назарбаева.

Для справки

Жомарт Токаев (род. 1953) родился и рос в семье писателя и ветерана ВОВ Кемеля Токаева. В 1970 поступил в Московский государственный институт международных отношений. Позже закончил Пекинский лингвистический институт (КНР). Работал дипломатом в МИД СССР.

После развала Союза продолжил дипломатическую карьеру в родном Казахстане.

В марте 2011 стал заместителем генсека ООН. В 2013 избран председателем Сената парламента Республики Казахстан.

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Касым-Жомарт Токаев Казахстан Выборы президента 2019 Новости Мир
Украинская правда
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