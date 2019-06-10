В Казахстане прошли выборы. Победитель набрал меньше Зеленского
В Казахстане прошли президентские выборы. Вполне ожидаемо победил…
….ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,76 % (для сравнения, в куда более демокартической Украине Зеленский набрал 73% - прим ред.).
За кандидата партии "Нур Отан" проголосовали 6,5 миллиона избирателей. Явка на выборах была достаточно высокой - 77,4%
Отметим, что экс-председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал президентом страны 20 марта сразу после "отставки" Нурсултана Назарбаева.
Для справки
Жомарт Токаев (род. 1953) родился и рос в семье писателя и ветерана ВОВ Кемеля Токаева. В 1970 поступил в Московский государственный институт международных отношений. Позже закончил Пекинский лингвистический институт (КНР). Работал дипломатом в МИД СССР.
После развала Союза продолжил дипломатическую карьеру в родном Казахстане.
В марте 2011 стал заместителем генсека ООН. В 2013 избран председателем Сената парламента Республики Казахстан.