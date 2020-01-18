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В Карпатах на подъёмнике застряли десятки туристов - ФОТО, ВИДЕО

11:57
В Карпатах на подъёмнике застряли десятки туристов: Спасатели принялись за дело - фото 1
В Карпатах на подъёмнике застряли десятки туристов: Спасатели принялись за дело

В пятницу, 17 января, в поселке Славское Львовской области 32 человека застряли на подъёмнике.

При восхождении на Монблан погиб украинский альпинист
https://beztabu.net/novosti_t4952
При восхождении на Монблан погиб украинский альпинист

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Карпатах на подъёмнике застряли десятки туристов - ФОТО, ВИДЕО - фото 194499

"Предварительная причина остановки – неисправность редуктора. По состоянию на 19:30 спасательные работы завершены. Всего с подъемника сняты 32 человека из них 5 детей. ГСЧС привлекло горных спасателей в составе 17 чел. о / с и 3 ед. техники", - говорится в сообщении.

В Карпатах на подъёмнике застряли десятки туристов - ФОТО, ВИДЕО - фото 194501

Как уточняют другие источники, туристов снимали с высоты 5-20 метров.

К счастью, никто из них не пострадал; просьб о медицинской помощи ни от кого не поступало.

В Карпатах на подъёмнике застряли десятки туристов - ФОТО, ВИДЕО - фото 194500

Напомним, в Словакии спасатели обнаружили тела двоих украинских альпинистов, которые считались пропавшими без вести во время спуска с Видловой башни в Высоких Татрах. Что именно произошло со спортсменами, неизвестно. Подробности читайте по ссылке.

спасатели обнаружили тела двоих украинских альпинистов, которые считались пропавшими без вести во время спуска с Видловой башни в Высоких Татрах.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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ГСЧС Львовская область Новости Украина
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