В Карпатах на подъёмнике застряли десятки туристов - ФОТО, ВИДЕО

В Карпатах на подъёмнике застряли десятки туристов: Спасатели принялись за дело

В пятницу, 17 января, в поселке Славское Львовской области 32 человека застряли на подъёмнике.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Предварительная причина остановки – неисправность редуктора. По состоянию на 19:30 спасательные работы завершены. Всего с подъемника сняты 32 человека из них 5 детей. ГСЧС привлекло горных спасателей в составе 17 чел. о / с и 3 ед. техники", - говорится в сообщении.

Как уточняют другие источники, туристов снимали с высоты 5-20 метров.

К счастью, никто из них не пострадал; просьб о медицинской помощи ни от кого не поступало.

Напомним, в Словакии спасатели обнаружили тела двоих украинских альпинистов, которые считались пропавшими без вести во время спуска с Видловой башни в Высоких Татрах. Что именно произошло со спортсменами, неизвестно. Подробности читайте по ссылке.

спасатели обнаружили тела двоих украинских альпинистов, которые считались пропавшими без вести во время спуска с Видловой башни в Высоких Татрах.

https://beztabu.net/novosti_t4952