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В кафе под Днепром неизвестные размяли лицо прокурору

09:20
Полиция ищет компанию разваливших прокурора - фото 1
Полиция ищет компанию разваливших прокурора

Инцидент произошел на днях в Никополе Днепропетровской области. Став свидетелем пьяной драки в одном из увеселительных заведений, работник местной прокуратуры решил утихомирить агрессоров с помощью пистолета.

Дальнейшие события показали, что не совсем трезвый прокурор с короткостволом ничего не может противопоставить пьяной компании из пяти человек.

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По данным полиции, сотрудник органов решил вмешаться в драку, когда увидел, как пять клиентов заведения ногами лупят другого посетителя. Вступившись за пострадавшего, прокурор достал пистолет, и начал встрелять в воздух.

Нарушители порядка на выстрелы отреагировали совсем уж неоднозначно. Отвлекшись от избиения мужчины, пятеро агрессоров обратили внимание на прокурора со стволом, и бросились на него.

В итоге прокурорскому знатно размяли лицо, после чего похитили его пистолет и скрылись. Пытался ли он стрелять на поражение, неизвестно.

Травмированных клиентов кафе медики "скорой" увезли в местную больницу с побоями и сотрясением головного мозга.

По факту ЧП открыто уголовное дело. А поскольку среди пострадавших оказался владелец "корочки", можно быть уверенными, что злоумышленников найдут. Если только они не являются детьми депутатов, ментов или СБУшников.

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стрельба прокуратура избиение драка Новости
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