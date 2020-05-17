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В Израиле заработало уникальное правительство сразу с двумя премьер-министрами

17:30
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В воскресенье, 17 мая, в Кнессете Израиля прошла инаугурация нового правительства страны, которое буде иметь уникальную особенность - одновременно двух премьеров.

В 13:00 по Киеву новое правительство Израиля и два его премьера - новый-старый Биньямин Нетаньяху и абсолютно новый Бени Ганц были преведены к присяге.

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Уникальное для политической жизни современного мира явления стало возможно благодаря затяжному политическому кризису в Израиле, когда после серии выборов никак нельзя было сформировать правительство, а старожил израильской политики Нетаньяху никак не хотел уходить и лишаться власти, опасаясь коррупционных расследований.

В итоге спустя почти два месяца после третьих подряд выборов было принято "соломоново решение" о руководстве правительством по очереди.

Состав нового правительства в первым определял Биньямин Нетаньяху и партия "Ликуд". Когда его сменит Ганц (партия "Кахоль-Лаван"), он сможет назначить других министров.

До инаугурации прошел ряд переговоров, результатом которых и было назначение новых министров как компромисных фигур.

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Бени Ганц Биньямин Нетаньяху Израиль Новости Мир
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