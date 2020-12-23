В Израиле снова распустили парламент - будут новые выборы и очередной цирк

Цирк продолжается / AMIR COHEN POOL/AFP/File

Во вторник, 22 декабря, в Израиле уже традиционно распустили местный парламент - кнессет. Это означает, что страну ждут уже четвертые за последние два года выборы.

Причиной для роспуска стал провал бюджетного процесса - парламентарии из заздробленной правящей коалиции премьер-министра Бениамину Нетаньяху не сумели принять бюджет и были за это наказаны.

В стране таким образом восстановился беспрецедентный политический кризис.

Коалиция, возглавляемая правой партией "Ликуд" Нетаньяху и центристской партией "Сине-белые" министра обороны Бени Ганца, должна была до полуночи принять бюджет. Но про...ли все полимеры.

Внеочередные выборы должны состояться 23 марта.

Последние выборы завершили компромиссом - партии Нетаньяху и Ганца все-таки создали коалицию при условии, что политики будут занимать пост премьера по очереди. Как это было бы в реале - никто никогда не узнает. Очень похоже на то, что популист Нетаньяху и согласился на такую аферу, понимая, что никому передавать свой пост не потребуется.

Позиция же премьера страны Нетаньяху нужна, чтобы иметь козыри в рукаве на время расследования его коррупционных действий, которое проходит прямо сейчас.