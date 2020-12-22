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США ввели новые санкции против России: оборонке оккупантов не выжить

09:09
Российская оборонная промышленность будет загнана "за можай" - фото 1
Российская оборонная промышленность будет загнана "за можай" / 24 канал

США ввели ограничения в сфере торговли против 103 организаций и компаний из России и КНР, которые считаются конечными потребителями продукции военного назначения. И если китайцы как-то пропетляют, то для России - это полное фиаско.

Благую весть сообщили в официальном сообщении министерства торговли США.

«Бюро по вопросам промышленности и безопасности (BIS) вносит изменения в Положение об управлении экспортом и добавляет новый список «конечных потребителей товаров военного назначения», включающий прежде всего 103 субъекта хозяйствования, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний», - отмечается в сообщении.

Указанные юридические лица подпадают под ограничения по экспорту, реэкспорту и передаче американской продукции военного и двойного назначения.

В санкционный перечень, в частности, вошли министерство обороны России, Служба внешней разведки РФ, ракетно-космический центр «Прогресс», холдинг «Российские вертолеты», госкорпорация «Ростех».

Чтобы американские поставщики смогли сотрудничать с этими компаниями, необходимо оформлять новые лицензии, отметили в минторге США.

При этом отмечается, что список из 103 организаций может быть изменен в сторону как увеличения, так и уменьшения.

Соответствующее решение уполномочен принимать Комитет по пересмотру списка конечных пользователей, в состав которого входят представители министерств торговли, обороны, энергетики, финансов, а также Государственного департамента США.

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Укринформ
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