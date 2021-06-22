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В Італії скасовують масковий режим на вулицях

Вчера, 12:50
Італія відкривається - фото 1
Італія відкривається

В Італії з наступного тижня скасують обов’язкову вимогу носити маски на відкритому повітрі. Правило діяло з жовтня минулого року.

«З 28 червня ми скасовуємо необхідність носити маски на вулиці в білих зонах», – написав у фейсбуці міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

Обов’язковим залишається носіння масок у громадських приміщеннях.

Уряд Італії почав поступово скасовувати обмеження з квітня. Очікується, що 28 квітня уся країна перейде у так звану «білу» зону карантину.

За даними Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії в Італії виявили майже 4 мільйона хворих на COVID-19, померли понад 100 тисяч людей. Саме ця країна стала першим великим епіцентром пандемії у Європі взимку - навесні 2020 року.

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Радіо Свобода
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