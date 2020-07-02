В Италии накрыли 14 тонн амфетамина, которые русские перевозили из Сирии (ВИДЕО)

19:40 02 июля,

Крупнейшая партия наркотиков, которую на днях обнаружили итальянские правоохранители порту Салерно в трех грузовых контейнерах, могла принадлежать кремлевским террористам. Корабль, на котором нашли амфетамин, был отправлен из порта Латакия.

Как утверждают журналисты американского издания CNN, наркоту на миллиард евро могли производить террористы группировки ИГИЛ, но перевозить их без ведома Кремля было невозможно.

По словам полковника таможенной полиции Доминико Наполитано, 85 миллионов таблеток амфетамина с логотипом Captagon, который считается маркировкой "накротика джихада", направлялись на реализацию в страны Евросоюза.

- ИГИЛ финансирует свою террористическую деятельность в значительной степени за счет незаконного оборота синтетических наркотиков, производимых в основном в Сирии, которая в последние годы стала ведущим мировым производителем амфетаминов, - подчеркнули в полиции Италии. - Во время пандемии коронавируса производство наркотика в Европе практически остановилось, поэтому вещества завезли из Сирии, где производство, похоже, не прекращалось.

Как известно, российские правители тесно связаны как с распространением запрещенных зелий по всему миру, так и с террористическими группировками, которые действуют преимущественно в Азии, но организовывают кровавые теракты в Европе и США.

Торговля же наркотой способствует наполнению бюджетов бандформирований Москвы, направленной на террористическую деятельность.

Напомним, не так давно стало известно, что боевики ГРУ РФ платили талибану за убийства американских военных через крупного наркоторговца.