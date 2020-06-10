Апостол Мунтян оказался агрессивным драчуном, наркоманом и насильником (ВИДЕО)

Мунтян - фигурант множества уголовных дел

Глава сектантской организации "Возрождение", провозгласивший себя мессией ради сбора дани со своих прихожан, Владимир Мунтян является фигурантом множества уголовных дел. "13 апостол", как выяснилось, регулярно избивает одураченных членов секты, насилует их, да и вообще ведет себя ужасно мерзко.

Изгоняющий дьяволов и лечащий рак силой мысли оказался настоящим деспотом. Огромное количество его бывших сторонников, которые сбежали и скрываются от мести Мунтяна, рассказали журналистам ТСН о "подвигах" афериста.

Так, по словам экс-бухгалтера церкви Лины Слободенюк, Мунтян регулярно долбил наркоту и избивал членов оргкомитета секты. Счетоводу "церковных" миллионов досталось очень жестко: "в кругу семьи и пасторов" "апостол" внезпано обвинил ее в хищении денег и начал колотить ногами, руками и стульями. И хотя пасторы якобы пытались сдерживать нелюдя, избиения и пытки продолжались несколько часов.

- Он заставлял меня в чем-то признаваться. Заставлял писать какие-то объяснительные записки. В то же время продолжал меня бить. Учитывая, что у меня волосы светлые, у меня все волосы были в крови. Он повредил мне локоть, руки. Затем он начал бить других членов команды по очереди. Было много людей, которые были свидетелями всего. Пока он меня бил, он меня обещал убить до утра, - рассказала Слободенюк.

Через пару дней после этого инцидента Мунтян снова набросился на женщину с кулаками и даже ножом. Пытки длились очень долго и с перерывами на проповеди, съемки шоу и так далее.

- Все препараты, которые он принимал, они, конечно, оказывали на него такое влияние, что у него начала формироваться, с одной стороны, мания величия, с другой - мания преследования. Он это делал открыто, показывал, заставлял пробовать этот наркотик. Он называет кокаин энергетиком, - отметила жертва главаря секты.

Об избиениях людей, которые "апостол" регулярно устраивает, рассказали еще как минимум пять человек. Но количество жертв Мунтяна намного большее. Причем только избиениями он не ограничивался. Лидер секты постоянно насиловал своих одураченных жертв. А в Таиланде, где он не так давно купил четыре виллы, Мунтян и вовсе устроил самый настоящий притон.

- При женщинах ходил только голый, при этом постоянно маструбировал. Для них то, что он делает, это норма. То есть, никто там не удивлен, не стесняется. Это я рассказываю то, что было при мне. Он зовет своих помощниц, других женщин, просто жестами, и они становятся на колени и удовлетворяют его. И это тоже не где-то в скрытом месте. И жена в этот момент бывала рядом, и они говорят, решают какие-то вопросы. Это вообще, кажется, какой-то дурдом, - заявила одна из бывших прихожан Наталья Шишковская, которая сбежала из Таиланда после того, как ее изнасиловал Мунтян.

Оргии пастора продолжались весьма долго. До тех пор, пока к нему не пожаловали копы. Отсидеть за своего "святого" взялся оператор секты "Возрождение", а всех членов "религиозной организации" депортировали.