Bellingcat проверит версию о том, что украинский самолет в Иране был сбит из ЗРК "Тор"

Кусок ракеты от "Тора", якобы найденный на

После того, как в сети появилась фотография с изображением части боеголовки ракетного комплекса, сделанная якобы на месте крушения рейса МАУ, журналисты-расследователь пообещали проверить версию сбития "Боинга".

Глава международной исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс изначально писал в соцсетях о том, что картина с места гибели 176 человек под Тегераном очень похожа на ту, которую эксперты видели в 2014-м году на Донбассе, когда российские оккупанты сбили "Боинг" Малайзийских авиалиний.

Теперь же, когда пользователь Ashkan Monfared в Twitter опубликовал фотографии с фрагментом ЗРК "Тор", расследователь пообещали обратить на неё внимание.

"Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета в воздушном пространстве и и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор". Это не зависит от проверки подлинности изображения", — подчеркнул Хиггинс.

As yet unverified image of the remains of a possible surface to air missile doing the rounds at the moment https://t.co/yNpD96KCZh — Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 8, 2020

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

9 января объявлен в Украине днем траура.