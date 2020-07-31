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В Иране рассказали о переговорах по сбитому "Боингу"

12:00
Иран согласен выплатить компенсации, но суммы еще неизвестны - фото 1
Иран согласен выплатить компенсации, но суммы еще неизвестны

В пятницу, 31 июля, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что его страна согласна выплатить компенсации семьям погибших пассажиров и экипажа рейса PS752.

По итогам первого раунда международных переговоров, которые состоялись днем ранее, Украина и Иран договорились о выплате компенсации как таковой.

В Киеве начались переговоры с делегацией Ирана о компенсации за сбитый самолет МАУ

- Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, но эта процедура займет много времени, поскольку имеет различные технические и юридические аспекты. Многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, но на борту находились также граждане Украины, и переговоры по этому вопросу продолжаются, - подчеркнул Мусави.

Как известно, вчера впервые с момента трагедии в Киеве сели за стол переговоров представители МИД Ирана, а также дипломаты из Украины, Афганистана, Канады, Великобритании и Швеции.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.

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самолет МАУ Иран Крушение рейса Тегеран-Киев Новости
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