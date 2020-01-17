В Иране идентифицировали останки всех погибших украинцев

Останки погибших паассажиров и членов экипажа PS752 вскоре привезут в Украину

В пятницу, 17 января, украинские эксперты завершили процесс идентификации останков погибших пассажиров. В ближайшие дни их доставят в нашу страну.

Сегодня в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили о том, что результаты анализа ДНК родственников погибших и останков был завершен еще 8 января.

ДНК-профили всех 11 украинцев, жизнь которых оборвали выпущенные из ЗРК "Тор" иранскими военными ракеты, были получены украинскими правоохранителями.

"На данный момент проводится подготовка для отправки тел погибших в Украину", - подчеркнули в ведомстве. - 15 спасателей, четверо следственных и три эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии, два эксперта-генетика МВД останутся в Тегеране до завершения идентификации тел погибших и возвращения родственникам".

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.