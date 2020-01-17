Глава института экспертиз рассказал, как Иран скрывал доказательства сбития "Боинга" ВИДЕО
Зашкваренный по делу Шеремета директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин поведал о том, как обстояла работа украинских специалистов под Тегераном, где 8 января был сбит рейс МАУ PS752.
Как утверждают в пресс-службе института, на следующий день после катастрофы эксперты из Украины не могли сделать никаких выводов по поводу обстоятельств ЧП, поскольку иранские власти распорядились бульдозером сгребать все обломки лайнера в ангар.
На место крушения представители наше страны прибыли только 10 числа, и увидели, что там орудуют иранцы, которые растаскивают останки самолета и личные вещи пассажиров.
В тот же день украинцы попытались реконструировать лайнер из обломков, но при этом большинство деталей просто отсутствовали.
- Когда мы все разложили, мы увидели: нижняя часть самолета вообще отсутствует, также отсутствует кабина. Кабину нам потом довезли, кусочек передней части. Еще отсутствовали кресла, - подчеркнул Рувин. - Не смотря на сокрытие вещдоков, на останках самолета были обнаружены места, где четко видны следы от поражающих элементов ракеты. Иранцы с нами на это посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. А утром в 9 часов - мы договорились, что приедем, нас уже не пускали. Пустили уже после 11 часов и было официально заявлено, что самолет сбила ракета иранских Военно-воздушных сил.
Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.
Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.
В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.
Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.
В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.