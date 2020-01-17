Глава института экспертиз рассказал, как Иран скрывал доказательства сбития "Боинга" ВИДЕО

Иранцы сгребали обломки лайнера бульдозером, изымая те, где были следы от поражения ракетами

Зашкваренный по делу Шеремета директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин поведал о том, как обстояла работа украинских специалистов под Тегераном, где 8 января был сбит рейс МАУ PS752.

Как утверждают в пресс-службе института, на следующий день после катастрофы эксперты из Украины не могли сделать никаких выводов по поводу обстоятельств ЧП, поскольку иранские власти распорядились бульдозером сгребать все обломки лайнера в ангар.

На место крушения представители наше страны прибыли только 10 числа, и увидели, что там орудуют иранцы, которые растаскивают останки самолета и личные вещи пассажиров.

В тот же день украинцы попытались реконструировать лайнер из обломков, но при этом большинство деталей просто отсутствовали.

- Когда мы все разложили, мы увидели: нижняя часть самолета вообще отсутствует, также отсутствует кабина. Кабину нам потом довезли, кусочек передней части. Еще отсутствовали кресла, - подчеркнул Рувин. - Не смотря на сокрытие вещдоков, на останках самолета были обнаружены места, где четко видны следы от поражающих элементов ракеты. Иранцы с нами на это посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. А утром в 9 часов - мы договорились, что приедем, нас уже не пускали. Пустили уже после 11 часов и было официально заявлено, что самолет сбила ракета иранских Военно-воздушных сил.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.