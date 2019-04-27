В Иерусалиме сошел Благодатный огонь – ФОТО

16:30 27 апреля,

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь – ФОТО

В преддверии Пасхи верующие со всего мира ожидают восхождения Благодатного огня. По легенде, тот год, когда небеса не проявят свою милость, станет для нашего мира последним.

Но не на этот раз! В субботу, 27 апреля, сотни паломников собрались в Храме Гроба Господня, чтобы понаблюдать за чудом. И их надежды оправдались. В 14 31 (по киевскому времени – прим. ред) пламя сошло на землю.

В благоговейном трепете христиане передают огонь друг другу. Вскоре его привезут и в Украину.

Но не обошлось без скандала. По сообщению некоторых СМИ, в Храм Гроба Господнего не пускали представителей ПЦУ. Увы, но Иерусалимский патриарх пока что с ними не в ладах. Однако переживать не стоит: верующие Поместной Церкви без огня не останутся. Скорее всего тот доставят по другим каналам.

Напомним, по законам, Пасха в Украине - выходной день - чтобы православные смогли пойти в церковь, помолиться и отдохнуть от "мирских дел".

В 2019 году выходными днями будут 27-29 апреля. За понедельник, 29 апреля ,украинцы отработают субботу 17 июня.

На Пасху государственные учреждения, банки, крупные фирм не работают. Сайт Без Табу, врачи, пожарные и полиция устанавливает специальный график дежурств.

На Пасху государственные учреждения, банки, крупные фирм не работают. Сайт Без Табу, врачи, пожарные и полиция устанавливает специальный график дежурств.

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