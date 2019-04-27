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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь – ФОТО

27 апреля, 16:30
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь – ФОТО - фото 1
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь – ФОТО

В преддверии Пасхи верующие со всего мира ожидают восхождения Благодатного огня. По легенде, тот год, когда небеса не проявят свою милость, станет для нашего мира последним.

Владимирский собор грозятся подорвать. Прямо на Пасху

Но не на этот раз! В субботу, 27 апреля, сотни паломников собрались в Храме Гроба Господня, чтобы понаблюдать за чудом. И их надежды оправдались. В 14 31 (по киевскому времени – прим. ред) пламя сошло на землю.

В благоговейном трепете христиане передают огонь друг другу. Вскоре его привезут и в Украину.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь – ФОТО - фото 180306

Но не обошлось без скандала. По сообщению некоторых СМИ, в Храм Гроба Господнего не пускали представителей ПЦУ. Увы, но Иерусалимский патриарх пока что с ними не в ладах. Однако переживать не стоит: верующие Поместной Церкви без огня не останутся. Скорее всего тот доставят по другим каналам.

Напомним, по законам, Пасха в Украине - выходной день - чтобы православные смогли пойти в церковь, помолиться и отдохнуть от "мирских дел".

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь – ФОТО - фото 180307

В 2019 году выходными днями будут 27-29 апреля. За понедельник, 29 апреля ,украинцы отработают субботу 17 июня.

На Пасху государственные учреждения, банки, крупные фирм не работают. Сайт Без Табу, врачи, пожарные и полиция устанавливает специальный график дежурств.

На Пасху государственные учреждения, банки, крупные фирм не работают. Сайт Без Табу, врачи, пожарные и полиция устанавливает специальный график дежурств.
https://beztabu.net/novosti_t4952

По законам, Пасха в Украине - выходной день - чтобы православные смогли пойти в церковь, помолиться и отдохнуть от "мирских дел".

В 2019 году выходными днями будут 27-29 апреля. За понедельник, 29 апреля ,украинцы отработают субботу 17 июня.


https://beztabu.net/novosti_t4952
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