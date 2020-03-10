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В Херсонской ОГА уволили чиновников из-за адского танца для взрослых (ВИДЕО)

17:40
Из-за скандального танца в ОГА полетели головы - фото 1
Из-за скандального танца в ОГА полетели головы

Во вторник, 10 марта, из Херсконской облгосадминистрации с позором выкинули троих чинуш-организаторов позорного праздничого выступления по поводу 8 Марта.

Об этом заявил губернатор региона Юрий Гусев во время селекторного совещания.

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По его словам, сразу после публикации в сетях видосика с выступлением группы "Степ", которое сопровождалось дикими танцами девушки в излишне сексуальном наряде, госслужащие начали проводить служебное расследование, чтобы выяснить, как артисты попали в ХОГА.

- Планировалось, что служебное расследование займет 10 дней, но было достаточно вчерашнего дня и сегодняшнего утра, чтобы установить виновных в этом праздновании Международного женского дня. Поэтому я принял ряд кадровых решений, — отметил Гусев.

Как оказалось, к организации феерического движа был причастен глава аппарата ОГА Владимир Клюцевский со своей заместительницей Светланой Чепигой и другой чиновник, чье имя неизвестно.

А параллельно с расправой над явно проштрафившимися коллегами губернатор решил лишить должностей еще и главу управления молодежи и спорта Михаила Линецкого вместе с заместителями.

Смотрите скандальное видео выступления с откровенными танцами в зале Херсонской ОГА онлайн:

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Херсонская область облсовет Новости
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