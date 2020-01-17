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В Харькове неизвестный застрелил директора кладбища, копы проводят спецоперацию (ФОТО)

09:00
В Харькове расстреляли предпринимателя - фото 1
В Харькове расстреляли предпринимателя

Вечером в четверг, 16 января, на улице Танкопия в одном из жилых кварталов Харькова произошла стрельба. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, который выходил из машины, от чего пострадавший скончался.

Прибывшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть расстрелянного, а полицейские тут же принялись разыскивать злоумышленника.

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Само собой, к моменту приезда правоохранителей, преступник уже сбежал. Для его поимки был объявлен план "Сирена", но все старания копов оказались бесполезными - на след убийцы они ещё не вышли. Следователи утверждают, что стрелявшему на вид около 30 лет.

В Харькове неизвестный застрелил директора кладбища, копы проводят спецоперацию (ФОТО) - фото 194459

Ищут они мужчину спортивной внешности ростом около 175-177 сантиметров, который был одет в короткую куртку с высоким воротником и чёрную шапку. Установить личность киллера по этому описанию практически невозможно.

Поскольку убитый оказался предпринимателем, чья деятельность связана с более чем хлебным бизнесом оказания ритуальных услуг, правоохранители подозревают, что расправа над ним является заказной, связанной с разборками из-за работы.

В Харькове неизвестный застрелил директора кладбища, копы проводят спецоперацию (ФОТО) - фото 194460

По факту ЧП открыто уголовное дело по статье 115 УК Украины - "Умышленное убийство". Совершившему это преступление грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Впрочем, шансов на его поимку практически нет.

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