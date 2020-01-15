Расстрел в Каховке: Мент пытался спасти убийцу и выдать все за самооборону

Мусора прикрывали своего

В среду, 15 января, детективы Государственного бюро расследований объявили о подозрении в укрывательстве преступления действующему сотруднику мусорского ведомства. Прикрывал он своего бывшего коллегу, который на его глазах расстрелял мужчину.

Как утверждают в ГБР,в новогоднюю ночь бывший мент хладнокровно расстрелял жителя Каховки Владимира Чебукина, с которым у него возник конфликт.

Пострадавший пришел в дом к своей бывшей жене, когда там кутили менты. Не долго думая, нынешний бойфренд женщины взял карабин и 15 раз выстрелил Чебукину в живот.

Сразу же после убийства действующий мусор вместе со своим другом разработали план, как выдать случившееся преступление за самооборону.

Чтобы скрыть умысел, сразу после смертельных выстрелов обвиняемый взял травмат пострадавшего, из которого тот выстрелить не успел, и постарался попасть своему другу в ногу. Впрочем, с меткостью у аваковского прислужника оказалось не очень, а в магазине пистолета был всего один патрон, поэтому весь план провалился.

Теперь работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства. Ему грозит арест на срок до трех месяцев, ограничение или лишение свободы до трех лет. Впрочем, скорее всего, дело подтасовывавшего ради своего друга факты, просто "сольют", поскольку правоохранители и судьи людей из системы стараются не сажать.

Примечательно, что вместе с непосредственным участником событий оформляли убийство как самооборону и другие мусора, которые приехали на место ЧП на вызов, а несколько дней весь главк Каховки делал вид, что случившееся и было "самобороной". Лишь когда в городе начались массовые акции протеста, мусора пошли на попятную и сознались в фальсификации дела.