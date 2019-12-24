В Харькове мужчина взял заложницу и ранил полицейского

В Харькове мужчина взял заложницу и ранил полицейского

Во вторник, 24 декабря, в Харькове мужчина захватил заложницу и ранил работника полиции. Позже его обезоружили и схватили.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Как передает источник, на Александрийском проспекте мужчина средь бела дня затянул женщину в яр и потребовал от полиции доставить своего знакомого, пребывающего в больнице. Впоследствии оказалось, что злоумышленник хотел обменять его на заложницу.

Во время переговоров один из полицейских набросился на преступника, однако тот успел пырнуть правоохранителя ножом.

Немного погодя смутьян был задержан, а раненый полицейский доставлен в больницу. По факту преступления открыто уголовное производство ч.1 за ст.147, 348 УКУ ("Захват заложников" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Напомним, боевики "ЛНР" в Горловке пырнули ножом пенсионера.